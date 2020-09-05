العميد حاتمي: سنصنع قريباً صواريخ كروز جوية بمدى اكثر من 1000 كم

أعلن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي أن “90 بالمئة من حاجات القوات المسلحة يتم توفيرها محلياً”، كاشفاً أن “ايران ستصنع قريباً صواريخ كروز جوية بمدى أكثر من 1000 كم”.

وقال العميد حاتمي، إن “عدداً قليلاً جداً من الدول يمكنها توفير اكثر من 90 بالمائة من حاجاتها ومعداتها الدفاعية، من ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية التي حققت هذا الامر رغم ظروف الحظر”. واوضح أن “الـ 10 بالمائة البقية من الحاجات الدفاعية ليس لها تأثير حاسم في البنية الدفاعية”، مضيفاً أنه “بناء على ذلك، فإننا سنكون مصدرين للسلاح اكثر مما نكون مستوردين له”.

وتابع وزير الدفاع، أنه “في اطار القرار الأممي 2231 كانت هنالك امامنا قيود في صادرات الأسلحة، في حين أن الكثير من منتوجات الصناعات الدفاعية لا تُعرف كأسلحة ولم يحظر علينا تصديرها لذا فإنه ومع انتهاء قيود الحظر سنتمكن من الاستفادة من حقنا القانوني في التعاون مع الدول الصديقة والحضور بصورة اقوى في سوق السلاح وفقاً للسياسات والضوابط الوطنية والدولية كالكثير من الدول الاخرى”.

مدى صواريخ كروز الجوية سيتجاوز 1000 كم

وفيما يتعلق بصواريخ كروز قال، إنه “في المجال البحري توصلنا الى تصنيع صواريخ بحرية ومضادة للقطع البحرية بمدى أكثر من 1000 كم وبرية بمدى نحو 1400 كم وفي مجال صواريخ كروز الجوية (التي تطلق من الجو) التي بلغنا فيها 22 كم سيصل المدى فيها قريبا إلى أكثر من 1000 كم”.

مقاتلة كوثر

واشار الى الشبه الظاهري للمقاتلة الوطنية “كوثر” بالمقاتلة “اف 5” والتي تم تصنيع وتسليم 4 منها للقوة الجوية للجيش، لكنه اكد أنها “من الناحية الالكترونية اكثر تطورا بكثير ومتطابقة مع تكنولوجيا اليوم والاجيال القادمة للمقاتلات.”

وصرح أن “خبراء الصناعات الجوية بتصنيعهم مقاتلة “كوثر” قد توصلوا الى المعرفة المتعلقة بتصميم وتصنيع الطائرات المقاتلة واحدى منتوجاتها الطائرة التدريبية النفاثة “ياسين” والتي تم تصميم وتصنيع قاعدتها الاساسية في الداخل تماما، وسنشهد خلال الاعوام القادمة تصنيع مقاتلات اكثر تطورا”.