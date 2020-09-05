تترقب عشرات الآلاف من الأسر المتعففة في قطاع غزة تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر اغسطس 2020 وسط أزمات اقتصادية متلاحقة ازدادت بعد تفشي فيروس كورونا القاتل في القطاع.

وكان رئيس مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف أكد أن الجهات المختصة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار على الأسر المتعففة في قطاع غزة أضافت 70 ألف أسرة جديدة من متضرري كورونا للاستفادة من المنحة.

وأوضح معروف في تصريحات لإذاعة صوت القدس مساء أمس الجمعة، أن الجهات المختصة أعادت النظر في موعد صرف المنحة القطرية المقرر غدٍ السبت بسبب التجاوزات الوقائية اثناء صرف رواتب الموظفين.

وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن آليات جديدة لعملية صرف المنحة القطرية خلال ساعات ووفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية باختيار الاسماء الأكثر تضرراً .

المنحة القطرية 100 دولار شهر اغسطس

وكانت إذاعة "صوت الأقصى"، قالت إنه سيبدأ صرف المنحة القطرية ال 100 دولار صباح يوم السبت القادم لنحو 170 الف مستفيد مع اتباع إجراءات الوقاية والسلامة.

واوضحت المصادر ذاتها، أنه سيتم نشر وتفعيل رابط الاستعلام عن المستفيدين خلال الساعات القادمة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8

ويزداد البحث عن رابط المنحة القطرية 100 دولار على محركات البحث وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعلان السفير القطري محمد العمادي عن موعد والية الصرف التي يتم تحديدها، حيث أنه يتم صرف المنحة موزعة على أيام الاسبوع وفق الحروف الأبجدية،

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 أغسطس

وتقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص المنحة القطرية الـ 100 دولار فور تحديثه أو الاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية، حيث أنه من المتوقع أن يتم تحديث رابط فحص المنحة القطرية خلال الساعات القادمة.

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