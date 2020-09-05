"الاقتصاد" تحرر 20 محضر ضبط بحق تجار مخالفين رفعوا الأسعار في ظل ازمة كوورنا

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة يوم السبت عن إجراء 146 زيارة ميدانية للمحلات التجارية في قطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 11 جولة ميدانية تم خلالها تنفيذ 146 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات.

وذكرت أنه تم تحرير 20 محضر ضبط لتجار مخالفين رفعوا الأسعار، و4 محاضر إتلاف لسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

وأشارت إلى أن طواقم الوزارة نسقت مع محافظ شرطة البلديات لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية أذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية؛ لتمكين المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الأمن والسلامة الصحية.

وأوضحت أن هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة تهدف للمحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وفي السياق، قال مدير مكتب الوزارة بمحافظة الشمال هاني البراوي إنه بناء على قرار فرض حظر التجول والإغلاق الكامل في المحافظة، تقرر تعليق عمل المفتشين الميدانيين في المحافظة.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، أو الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.