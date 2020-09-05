إيران: اجتماع الأمناء العامين مؤشر على يقظة القادة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال

رحبت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بعقد الاجتماع الأخير للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، واعتبر ذلك مؤشراً على يقظة القادة الفلسطينيين في مواجهة الكيان الصهيوني وداعميه والمتعاونين معه.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أن وحدة وتضامن جميع فصائل الفلسطينية والمقاومة بوجه الكيان الصهيوني المجرم والمحتل هي السبيل الوحيد لتحرير أرض فلسطين والقدس الشريف.

وأضاف، إن الشعب الفلسطيني المقاوم أثبت طيلة العقود الماضية أنه رغم سنوات الاحتلال والقتل والقمع الذي مارسه كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، وكذلك خطط التسوية لبعض الدول العربية الخائنة ، لن يتراجع عن مواجهة المحتلين. وفي هذا المسار، سترافقهم حكومات وشعوب واحرار العالم في تحقيق هذا الأمر.

وعقد اجتماع الأمناء العامين لكافة الفصائل الفلسطينية بين العاصمة اللبنانية بيروت ورام الله عبر الفيديو، برئاسة الرئيس محمود عباس، ومشاركة حركتي حماس و الجهاد الإسلامي والعديد من الفصائل الفلسطينية.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، رفضها المطلق لجميع المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتها الوطنية، وتجاوز حقوقها المشروعة، وأكد الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية رفضهم لأي مساسٍ بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

وأدان المجتمعون في بيانهم الختامي كل مظاهر التطبيع مع الاحتلال، معتبرين ذلك طعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ودعوا القيادة الفلسطينية الشعب العربي والإسلامي وأحرار العالم للتصدي بكل ما أوتوا من قوة لهذه المخططات.

وناقش اجتماع الأمناء العامين قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك المخططات، وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة الاحتلال على الأرض المحتلة، بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.