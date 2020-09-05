ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

المطران عطا الله حنا يطالب بالتدخل العاجل لإنهاء حصار غزة في ظل الوضع الكارثي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:52 - 05 سبتمبر 2020
المطران حنا المطران حنا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

طالب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، اليوم السبت، بالتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل جذري، لمعاناته من "وضع كارثي بكل ما تعنيه هذه الكلمة".

وقال حنا في تصريح صحفي: "نحن بشكل يومي نتلقى الرسائل والاتصالات من أهلنا في قطاع غزة، والذين يصفون أحوالهم وما يمرون به، خاصة في ظل وباء الكورونا الذي زاد من معاناتهم".

وأضاف "إنها معاناة لا يمكن أن توصف بالكلمات ووضع إنساني كارثي، وهنالك حاجة لمد يد العون والمساعدة لأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون من هذا الوباء وتبعاته وهم يعانون أصلًا من الحصار وسياسات الاحتلال الظالمة".

ودعا الجهات المعنية، إلى الوقوف بجانب سكان غزة، وخاصة في ظل القرارات الاحترازية والوقائية التي اتخذت بهدف محاصرة وباء "كورونا"، وإنهاء الحصار بشكل جذري وليس بحلول مؤقتة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات