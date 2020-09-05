أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم السبت، وفاة مواطنة شمال القطاع متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرفع عدد الوفيات في القطاع منذ شهر مارس الماضي إلى 7 مواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن المواطنة خضرة أبو عودة (74 عامًا) توفيت جراء اصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها المواطنة خضرة مريضة أورام.

يذكر أن الصحة أعلنت ظهر اليوم السبت وفاة المواطن ناهض حسن عيسى(55عامًا) من جباليا شمال القطاع جراء اصابته بفيروس كورونا، موضحة أن المواطن ناهض كان تحت التنفس الصناعي بالعناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي.

وفي ذات السياق سجلت وزارة الصحة صباح اليوم اصابة 110 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 713 حالة (687 داخل المجتمع، و26 من العائدين).