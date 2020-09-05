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تشكيلة برشلونة المثالية بعد تراجع ميسي عن قرار الرحيل من البرشا

  • فلسطين اليوم - برشلونة
  • 14:34 - 05 سبتمبر 2020
ميسي ميسي
تقارير
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كشف موقع "givemesport"، التشكيلة المثالية المتوقعة لنادي برشلونة في الموسم المقبل، بعد أن تراجع نجم الفريق، ليونيل ميسي، عن الرحيل، وفي ضوء اهتمام "البارسا" بالتعاقد مع نجوم آخرين.

ووفقا للموقع المذكور، فإذا لبت إدارة برشلونة رغبات مدرب فريقها الجديد، رونالد كومان، وعززت صفوف الفريق بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي من ليون الفرنسي، ومواطنه جورجينيو فينالدوم من ليفربول الإنجليزي، فإن التشكيلة المثالية المتوقعة لنادي برشلونة في الموسم الجديد، ستكون على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه، كليمان لينغليه، نيلسون سيميدو، وجوردي ألبا.

في خط الوسط: فرانكي دي يونغ، جورجينيو فينالدوم، فيليبي كوتينيو.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، ممفيس ديباي.
 

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