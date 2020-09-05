الشمالية تجهز لإطلاق صاروخ باليستي جديد يطلق من أعماق البحر

كشف مركز أبحاث أمريكي أن كوريا الشمالية تُجهز لإطلاق صاروخ باليستي جديد يطلق هذه المرة من أعماق البحر عن طريق غواصة.

ونشر المركز صورًا للأقمار الصناعية لحوض بناء الصفن في كوريا الشمالية، تُظهر صور لعدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل في قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس، بحسب رويترز.

وذكر المركز أن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة".

وكانت كوريا الشمالية قالت في أكتوبر/ تشرين الأول إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونج-3 وهو صاروخ باليستي جديد يطلق من غواصة وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

ويرى محللون التجربة بأنها أكثر تجارب بيونغ يانغ استفزازا منذ دخولها في حوار مع الولايات المتحدة في عام 2018 بشأن برامجها للأسلحة النووية والصاروخية.