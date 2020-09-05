فتح باب التسجيل للمغادرين إلى عدد من الدول

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم السبت، عن توفر عدد من الرحلات امام العالقين في الوطن الراغبين في المغادرة الى اعمالهم ودراستهم واسرهم في عدة دول.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن الرحلات المتوفرة، هي: فرانكفورت بترايخ 9/8، والقاهرة 9/9، ولارنكا في 9/10، ولندن في 9/13، داعية الراغبين في السفر على متن اية رحلة من الرحلات المذكورة التسجيل عبر الرابط الالكتروني التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation.

وبينت أن التسجيل على الرابط المذكور اعلاه للمغادرين على رحلة الملكية الى فرانكفورت، والقاهرة، ولارنكا، ولندن، يبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت 5/9.

وأشارت إلى أن التسجيل للمغادرين على رحلة فرانكفورت يغلق في تمام الساعة 9 من صباح يوم غد الاحد، وعلى رحلة القاهرة المذكورة اعلاه يغلق في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الاحد 9/6، ويغلق التسجيل امام الراغبين في السفر على رحلة لارنكا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 9/7، في حين يغلق التسجيل للمغادرين الى لندن في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل 9/7.

ولفتت الخارجية إلى أنه في حال وجود مرافقين للراغبين في السفر على هذه الرحلات التأكد من اضافة بياناتهم في الخطوة الرابعة والضغط على اضافة مرافق.