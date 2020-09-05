تركيا وقبرص تعلنان موعد انطلاق مناورة "عاصفة المتوسط"

كشفت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت موعد انطلاق مناورة عاصفة المتوسط بين قواتها، وقوات الامن في جمهورية شمال قبرص.

ومن المقرر أن تنطلق المناورة العسكرية غدًا الأحد بتاريخ 6 – 9 – 2020 وتستمر حتى فترة 10 سبتمبر الجاري.

وتهدف المناورة وفقًا لبيان وزارة الدفاع التركية ونشرته وكالة الاناضول، لتطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معا، بين قوات البلدين.

وأوضح البيان أن "المناورات تشمل إجراء تدريبات بشكل مشترك وفعلي على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية".

مناورة عاصفة المتوسط

ويأتي إجراء المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط، توترا متصاعدا في الأسابيع الأخيرة بين اليونان وتركيا، إذ واصلت تركيا جهود استكشاف للغاز ومددت آجل عمل سفن التنقيب بالمنطقة والتي صاحبها سفنا حربية من البحرية التركية لحمايتها.

وأجرى الأسطولان البحريان للبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" (تركيا واليونان) تدريبات منفصلة بالقرب من بعضهما البعض جنوب جزيرة كريت في عرض متبادل للقوة.

ولوح الاتحاد الأوروبي سابقا بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب التوتر مع اليونان في شرق المتوسط، عقوبات قد يجرى مناقشتها في القمة المقبلة المقررة في 24 أيلول/ سبتمبر.