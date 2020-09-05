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بدء العام الدراسي الجديد في ايران في ظل كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:20 - 05 سبتمبر 2020
فيروس كورونا في ايران فيروس كورونا في ايران
تقارير
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بدأ العام الدراسي الجديد في إيران، اليوم السبت، بعد انقطاع دام 7 أشهر بسبب جائحة كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات مجددا بسبب الفيروس.

وجرت مراسم انطلاق العام الدراسي الجديد، في إحدى مدارس العاصمة طهران، بحضور وزير التربية محسن حاجي ميرزائي، وبمشاركة من الرئيس حسن روحاني، عبر اتصال مرئي.

وفي كلمة خلال المراسم، أشار روحاني إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على حكومته في ظل صعوبة الوضع بعموم البلاد هذا العام بسبب الفيروس.

ولفت إلى أنه يتم إجراء فحوصات طبية على التلاميذ قبيل دخولهم المدارس.

من جانبه، قال ميرزائي إن وزارته تلتزم بقرارات المجلس الوطني لمكافحة كورونا.

وأضاف أنه في حال كان الطالب يعاني من أمراض مزمنة أو ثبُت وجود إصابة بكورونا في عائلته أو كانت لديه أعراض الإصابة فإنه لن يُسمح بدخوله المدرسة، وسيتابع دروسه عن بُعد.

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