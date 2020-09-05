إصابات كورونا تتجاوز المليون و20 ألفا في روسيا

أعلنت روسيا، السبت، تسجيل 5 آلاف و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و20 ألفا و310 إصابة.

وأفاد المركز الروسي لمكافحة كورونا، في بيان، أن روسيا شهدت 110 حالة وفاة جديدة، لتبلغ الحصيلة 17 ألفا و759.

وأضاف أن عدد المتعافين وصل إلى 838 ألفا و126، إثر شفاء 5 آلاف و379.

وبلغ معدل الزيادة اليومي في عدد الإصابات اليومي 0.5 بالمئة، في حين لم تظهر أعراض الإصابة على 25 بالمئة من المصابين الجدد، حسب البيان.

وارتفع عدد المصابين في العاصمة موسكو إلى 265 ألفا و737، عقب تسجيل 671 حالة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4 آلاف و878، إثر تسجيل 11 حالة جديدة.

وبدأ العام الدراسي مطلع سبتمبر، ولم تفرض السلطات إلزامية وضع الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي في المدارس.