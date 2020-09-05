يرفع عدد الوفيات لـ6:وفاة مواطن من جباليا جراء إصابته بـ"فيروس كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 5/9/2020، وفاة مواطن من جباليا شمال قطاع غزة جراء اصابته بفيروس كورونا، ليرفع اجمالي الوفيات لـ6.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن المواطن ناهض حسن عيسى 55 عام من جباليا شمال قطاع غزة توفي جراء اصابته بفيروس كورونا وكانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي بالعناية المركزة في مستشفى غزة الاوروبي.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت تسجيل 110 إصابات خلال ال24 ساعة في المجتمع ، ليرفع اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 807 اصابة.

وأشارت الصحة إلى أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية ومنحنى التفشي وخطة مواجهته في قطاع غزة، مشددةً على ان الطواقم المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.

وشددت الصحة على ان احتواء الوباء كسر مسؤولية الجميع ويجب ان تتضافر الجهود من أجل كسر حلقات التفشي وتمدده ، مطالبةً الصحة الجميع عدم الحركة تماما الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.

وأكدت وزارة الصحة، على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.