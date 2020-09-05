إيران: اجتماع الفصائل الفلسطينية يدل على ذكائها في مواجهة "اسرائيل"

رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بالاجتماع الاخير للفصائل الفلسطينية، معتبرا انه يدل على ذكائها في مواجهة "الكيان الصهيوني ومن يدور في فلكه".

وأكد خطيب زاده اليوم السبت 5/9/2020 على ضرورة وحدة و تلاحم جميع الفصائل الفلسطينية قائلا: "المقاومة أمام الكيان الصهيوني المجرم والمحتل هي السبيل الوحيد لتحرير أراضي فلسطين المحتلة والقدس الشريف".

وتابع، إن مقاومة فلسطين على مدى العقود الماضية أثبتت أن "الشعب الفلسطيني، رغم الاحتلال والقتل والقمع الذي يرتكبه الكيان الصهيوني المحتل بحقه، ومشاريع التطبيع التي يتبناه عدد من الدول العربية الخائنة، لن يتخلى عن المقاومة أمام الغاصبين".

وشدد المتحدث باسم الخارجية أن الدول والشعوب المقاومة والحرة في العالم تقدم الدعم للشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه.

یذكر أن الفصائل الفلسطينية أصدرت بيانا ليلة الخميس في ختام اجتماع للأمناء العامين لها في لبنان أعلنت فيه عن الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع حد لخلافاتها، واعتبرت التطبيع طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، مطالبة جميع الشعوب بالتصدي لهذه "المؤامرة".