وزيرة الصحة تعقد اجتماعا للجنة الوبائية بين غزة والضفة

ترأست، اليوم السبت، وزيرة الصحة مي الكيلة، اجتماعاً للجنة الوبائية بين قطاع غزة والضفة الغربية، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، ضمن اطلاعها وتقييمها للحالة الوبائية في قطاع غزة، التي تفشى فيها فيروس كورونا منذ أسبوعين داخل المجتمع.

يشار إلى ان اجتماع اللجنة الوبائية بين قطاع غزة والضفة من غزة هو الأول الذي ينعقد على هذا المستوى، برئاسة الوزيرة الكيلة، والوفد الوزاري وطواقم غزة، ويهدف للاطلاع على الحالة الوبائية في القطاع.

ويواصل الوفد الوزاري الذي يضم إلى جانب الوزيرة الكيلة ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، ووزير الدولة للريادة والتمكين،أسامة السعداوي، لقاءاته بقطاعات مختلفة في غزة، حيث يتم البحث حول تفشي وباء كورونا في القطاع، والسبل الكفيلة بمحاصرته، والحد من الأضرار المترتبة عليه.

وقد بلغ عدد الاصابات بكورونا في القطاع منذ آذار/مارس الماضي 807 إصابات، منها 713 حالات نشطة حاليا (687 من المجتمع و26 من العائدين)، و89 حالات تعاف، و5 وفيات (4 من داخل المجتمع و1 من العائدين).

يشار إلى أن الوفد الوزاري جاء إلى غزة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، للاطلاع على ما يعانيه القطاع في ضوء تفشي "كورونا"، وتقديم 20 شاحنة من الأدوية التي يحتاج إليها في مواجهة "كورونا"، في ظل الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على غزة.