الكشف عن موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، عن موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، لتدريبات الفريق التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد.

وذكر برنامج "تشيرينجيتو"، صباح اليوم السبت، أن ميسي لم يظهر في مرافق برشلونة حتى الآن، سواء في اختبارات فحص فيروس كورونا أو تدريبات الفريق.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ميسي من المتوقع أن يحضر لمركز تدريبات برشلونة يوم الاثنين المقبل، لإجراء كشف كورونا ثم الانضمام للتدريبات.

ومن المقرر أن يؤدي برشلونة مباراة ودية أمام ناستيك، هي الأولى له في الموسم الجديد، يوم السبت الموافق 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويخوض برشلونة، أولى مبارياته الرسمية أمام فياريال في 26 أو 27 ديسمبر، في منافسات الدوري الإسباني.

وكان ميسي قد أعلن أمس الجمعة، استمراره بشكل رسمي في صفوف الفريق الكتالوني، إلا أن وجه انتقادات قوية لرئيس النادي جوسيب بارتوميو.