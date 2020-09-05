الاحتلال يهدم 51 منشأة في القدس المحتلة خلال شهر

رصد مركز معلومات وادي حلوة المختص بمتابعة شؤون القدس المحتلة، هدم 51 منشأة في المدينة، معظمها وحدات سكنية مأهولة.

وقال المركز في تقرير اليوم السبت 5/9/2020 ، أن بلدية الاحتلال بالقدس صعدت خلال شهر آب أغسطس الماضي من سياسة هدم المنازل في القدس بصورة غير مسبوقة، بحجة البناء دون ترخيص، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المدينة جراء جائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات في البلدات والأحياء كافة.

وأشار مركز حلوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هدم 36 وحدة سكنية، وجزءا من منزل واحد، 5 منشآت تجارية و2 أساسات منازل، 7 بركسات زراعية، ومن بينها 27 عملية هدم نفذت ذاتيا من قبل أصحابها بقرار من البلدية والبقية هدمت بجرافات وآليات الاحتلال.

وأضاف المركز أن الهدم تركز في بلدة سلوان بـ16 منشأة، و13 منشأة في جبل المكبر، ومعظمها منازل ووحدات سكنية، وأن عمليات الهدم أدت إلى تشريد ما يزيد على 85 فردا، معظمهم من الأطفال “أقل من 18 عاماً”.

وذكر المركز أنه خلال هدم بناية سكنية في قرية جبل المكبر، جنوب مدينة القدس بتاريخ 18/8/2020 أصيب الشاب محمد معمر أبو أصبع 24 عاماً برصاص الاحتلال، حيث أصابت الرصاصة الكبد والحجاب الحاجز والرئة اليمنى، وقد خضع لعملية جراحية استمرت عدة ساعات.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن سلطات الاحتلال صعدت من عملية الهدم للمنازل في المدينة، كما واصلت عمليات الاعتقال اليومية، وقتلت كذلك شابا عند باب حطة –أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

الاعتقالات والإبعادات

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ حملات الاعتقال في مدينة القدس، إذ رصد المركز 103 حالات اعتقال في المدينة، بينها 12 قاصرا و9 سيدات، وسجلت بلدة العيسوية والقدس القديمة أعلى عدد معتقلين.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارات الإبعاد بحق المقدسيين، إذ رصد المركز 15 قرار إبعاد، منها 11 عن الأقصى، و2 عن القدس القديمة، وواحد عن مدينة القدس، كما رصد قرار منع دخول الضفة الغربية لمحافظ القدس عدنان غيث لمدة 6 أشهر.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد مرتين خلال الشهر الماضي، أولاهما كانت يوم إصابة الشاب محمد أبو أصبع، حيث تمركزت عدة ساعات في ساحات المستشفى وداخله، بحجة “التحقق من الرصاصة”، والثانية كانت بتاريخ 21/8/2020.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين أربعة شهداء مقدسيين في الثلاجات هم: جثمان الشهيد مصباح أبو صبيح منذ شهر تشرين أول 2016، جثمان الشهيد فادي القنبر منذ شهر كانون ثاني 2017، شهيد الحركة الأسيرة عزيز عويسات منذ شهر أيار 2018، الشهيد ماهر زعاترة منذ شباط 2020، وآخر هؤلاء الشهداء الشاب أشرف هلسة من بلدة السواحرة الشرقية والذي استشهد بتاريخ 17/8/2020.