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وزارة التعليم في غزة : الظروف غير مناسبة لاستئناف العملية التعليمية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:46 - 05 سبتمبر 2020
كورونا والمدارس كورونا والمدارس
تقارير
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قالت وزارة التربية والتعليم في غزة إن الظروف الصحية في قطاع غزة غير مناسبة لاستئناف العملية التعليمية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبين مدير العلاقات الدولية والعام بالوزارة معتصم الميناوي في تصريح لـ لوكالة "الرأي" الحكومية أن الوزارة تنتظر تحسن الظروف، وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن.

ويشار الى ان قطاع غزة سجل اليوم السبت 5/9/2020 ،110 إصابات خلال ال24 ساعة في المجتمع ، ليرفع اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 807 اصابة، وسط اجراءات امنية مشددة ، وفرض حظر التجوال في قطاع غزة لليوم الـ12 على التوالي وتقسيم القطاع الى عدة محافظات.

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