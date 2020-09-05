غزة: حظر التجول يدخل يومه الـ12 وسط تشديد الإجراءات مع ارتفاع الإصابات

يدخل حظر التجول في محافظات قطاع غزة اليوم الـ12 على التوالي وسط إجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس "كورونا" ، وإعلان وزارة الداخلية بغزة عن جملة من الاجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء ، وتقسيم القطاع لعدة اقسام .

وكانت وزارة الداخلية أكدت الليلة الماضية عن استمرار حظر التجوال في كافة محافظات قطاع غزة، مع إبقاء الاجراءات المعلنة سابقاً بخصوص محافظة شمال غزة وبعض مناطق محافظة غزة كما هي، داعيةً الوزارة المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وزارة الصحة بغزة أعلنت السبت 5/9/2020 ، عن تسجيل 110 إصابات خلال ال24 ساعة في المجتمع ، ليرفع اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 807 اصابة.

وقالت الصحة انه تم تسجيل الاصابات بعد فحص 1562 عينة، مشيرةً الى ان عدد حالات النشطة حاليا 713 ، (687 من المجتمع و 26 من العائدين) ، متعافين 89 .

وبينت ان عدد الوفيات 5 ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

وأشارت الصحة ان غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية ومنحنى التفشي وخطة مواجهته في قطاع غزة، مشددةً على ان الطواقم المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.

وشددت الصحة على ان احتواء الوباء كسر مسؤولية الجميع ويجب ان تتضافر الجهود من أجل كسر حلقات التفشي وتمدده ، مطالبةً الصحة الجميع عدم الحركة تماما الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.

وأكدت وزارة الصحة تؤكد على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.