المدلل: من يفرط بالأقصى سيفرط بالمسجدين الحرام والنبوي ومكة

طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، اليوم السبت 5/9/2020، أحرار الأمة وعلماءها ودُعاتها ومفكروها ومثقفوها وأهل أرض الحجاز والإمارات أن يهبوا بكل ما يمتلكون من أدوات لوقف انهيار جدار الأمة وعقيدتها الذى يمارسه حكام السعودية والإمارات بعد سقوطهم في وحل التطبيع مع "إسرائيل".

وأكد المدلل في تصريح صحفي، أهمية مواجهة الأنظمة التى تنوى السقوط فى وحل التطبيع مع العدو الصهيونى والذى يعنى استباحة أرض فلسطين وكل الأرض العربية أمام تمدد المشروع الصهيونى.

واعتبر المدلل، أن نشوة الإدارة الأمريكية بمرور الطائرة الإسرائيلية فى سماء أرض الحجاز هو قهر واستفزاز لكل عربى حر ومسلم موحد على وجه الأرض والذى تعتبره أمريكا وإسرائيل بدايةً لتدشين العلاقات بين النظام السعودى وإسرائيل.

وأوضح المدلل، أن هذا الأمر سيدفع قادة الاحتلال الصهيونى فى المستقبل القريب جاهدين للمطالبة بإرث آباءهم وأجدادهم فى مكة والمدينة وغيرها من الأرض الحجازية أقدس بقاع المسلمين.

وقال المدلل:" نحن لا نستبعد أن الذى يفرط بالقدس والاقصى وفلسطين عبر مبادرات واتفاقيات تطبيع أنه من السهل عليه أن يفرط بالمسجد الحرام والمسجد النبوى ومكة والمدينة".

جدير بالذكر، أن الإمارات سمحت لطائرات "إسرائيلية" بالمرور عبر أجوائها للدخول لدول عربية أخرى .