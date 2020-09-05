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مختص في ووهان الصينية: هناك فرصة وحيدة أمام غزة للسيطرة على "كورونا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:43 - 05 سبتمبر 2020
انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج (8) انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج (8)
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أكد علي الوعري رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة "ووهان الصينية" المختص في علم التكنولوجيا الحيوية والأمراض الصدرية إن هناك فرصة وحيدة أمام قطاع غزّة للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الوعري في تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك" مساء الجمعة، أن "فرصة غزة الذهبية والوحيدة لاحتواء فيروس كورونا تكمن في تطبيق صارم للإغلاق الشامل لمدة 14 يومًا متتالية على أقل تقدير، يتم عبره تحديد بؤر الانتشار وعزل المشتبه بهم".

وأشار إلى أن: "غير ذلك من إجراءات فهي مضيعة للوقت والجهد وستقع غزة في كارثة لا سمح الله لن يُحمد عقباها، إذا فقدنا السيطرة على انتشار الفيروس هناك".

يُذكر أنّ حظر التجوال مستمر في قطاع غزّة لليوم الـ12 على التوالي، عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا من خارج الحجر الصحي.

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