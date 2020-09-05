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خطبة مثيرة السديس..هل يمهد للتطبيع مع "إسرائيل"؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:37 - 05 سبتمبر 2020
السديسي السديسي
تقارير
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أثارت مقتطفات من خطبة الجمعة التي ألقاها إمام الحرم المكي علي عبد الرحمن السديس، جدلا واسعا، بسبب ما قال مغردون إنها احتوت على تلميحات للتطبيع، ووجود سوابق زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع اليهود.

وقال السديس في خطبته: "إن من التنبيهات المفيدة في الفهم السليم لعقيدة الولاء والبراء، والمعاملات الفردية والعلاقات الدولية" معرجا بعد ذلك على قصص تتعلق بتعامل النبي مع اليهود. 

ولفت إلى أن درع النبي كانت مرهونة عند يهودي، وأنه شاطر يهود خيبر الزروع، وقال مغردون، إن السديس، "تجاهل أن النبي هدم حصون خيبر وطردهم عن المدينة المنورة، بسبب خيانتهم".
 

#السديس - أفضل العلماء مكانة عند الحكومات هم من يجيدون استنباط الأحكام الشرعية بما يوافق القرارات ومنهاج الطواغيت ال سلول وغيرهم https://t.co/zQJ7LmRQKf

— ✒أبـــو أنـــــس???? (@ANAS80653885) September 4, 2020
 

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