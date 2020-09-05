البرغوث ميسي يحسم أمره مع برشلونة نهائياً

أعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وقال النجم الأسطوري للفريق الكتالوني في تصريحاته لموقع "غول" في نسخته الإسبانية: "لن أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء منذ وصولي، هذا هو نادي حياتي (...) سأستمر في برشلونة وموقفي لن يتغير حتى لو كنت أريد الرحيل".

وأنهى ميسي بهذا الإعلان الرسمي كل التكهنات حول مستقبله، والتي أثارت شكوك الكثير من عشاقه وجماهيره من جميع أنحاء العالم.

وأشار النجم ميسي إلى أن عائلته رفضت مغادرة مدينة برشلونة، مؤكدا أنه لطالما أراد الاعتزال في النادي الكتالوني.

وتعد هذه النهاية الأسعد لجماهير الـ"بلاوغرانا" التي كانت تنتظر بترقب نهاية المباحثات بين الفريق القانوني لميسي والنادي الإسباني.

وأسالت "قضية" رغبة "البرغوث" الأرجونتيني في الرحيل عن برشلونة الكثير من الحبر في وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية.

كما خلقت نزاعا قانونيا بين والد البرغوث "خورخي ميسي" وإدارة برشلونة بقيادة الرئيس المثير للجدل جوسيب ماريا بارتوميو حول الشرط الجزائي.

وكانت المشكلة تكمن في رغبة ميسي في الرحيل مجانا، من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك، لكن موعده انتهى في 10 يوليو الماضي، وذلك وفقا لرواية والده وفريقه القانوني، بينما أصرت إدارة برشلونة على دفع قيمة الشرط الجزائي للاعب البالغة 700 مليون يورو، للموافقة على رحيله هذا الصيف.