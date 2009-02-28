مسؤول أمريكي كبير: وصول نتنياهو إلى الحكم لا يدعو إلى الكثير من التفاؤل

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال مسؤول أمريكي كبير إن مخاوف "إسرائيل" من دعم الإدارة الأمريكية لعملية السلام غير مبررة، وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن يسعى إلى فرض تقدم لعملية السلام بالقوة، ورغبته في تحقيق السلام قائمة في الأساس على الحوار والإقناع وليس الإكراه، على حد زعمه.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم لا يدعو إلى كثير من التفاؤل رغم المساعي التي يقوم بها المبعوث الامريكي للشرق الاوسط جورج ميتشل.

وأضاف المسؤول الامريكي أن الادارة الامريكية ستركز في بداية تحركها على خارطة الطريق ولا تريد في العام الأول من تسلمها الحكم الانشغال بالصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، وأن ما يشغل باراك اوباما هو الموضوع الاقتصادي وهذا يشكل تحديا له، حتى أن موضوع ايران ليس الأول على جدول أعمال واولويات الرئيس الامريكي.