طقس فلسطين: موجة الحر الشديدة تستمر حتى منتصف الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الجمعة، أن تستمر موجة الحر الشديدة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع بدء انكسار حدة الحرارة بعد يوم الأربعاء.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد يوم غدٍ السبت، وان يكون الجو جافا في معظم المناطق ورطبا في المناطق الساحلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاحد، فتوقعت أن يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ورطبا في المناطق الساحلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتكون البلاد يوم الاثنين المقبل تحت تأثير الموجة شديدة الحرارة، لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ورطبا في المناطق الساحلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الثلاثاء فيتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.