رابط موعد.. تنويه مهم بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة، السبب الرئيسي وراء عدم صرف المنحة القطرية 100 دولار امريكي للمستفيدين في قطاع غزة.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن سبب عدم صرف المنحة القطرية 100 دولار للمستفيدين منها، بسبب محاولة التجاوزات الوقائية التي حصلت في اليومين الماضيين لدى صرف رواتب الموظفين.

وقال معروف بشأن موعد صرف المنحة القطرية: " تم إعادة النظر في موعد صرف المنحة القطرية المقرر غدٍ السبت بسبب التجاوزات الوقائية أثناء صرف رواتب الموظفين".

في السياق، أشار معروف أن 70 ألف أسرة جديدة من المتضررين بشكل مباشر من أزمة كورونا ستضاف إلى سجلات المستفيدين من المنحة.

وذكر معروف "سيتم الإعلان عن آليات جديدة لعملية صرف المنحة القطرية خلال ساعات ووفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية باختيار الأسماء الأكثر تضرراً" .

ونود اعلامكم أن وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ستنشر رابط فحص المنحة القطرية وموعد صرف المنحة القطرية عبر صفحاتها ومنصاتها على السوشال ميديا، في اللحظة التي يتم الإعلان عن موعد الصرف.