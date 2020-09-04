والد ليونيل ميسي يكشف مصير ابنه داخل برشلونة.. هل يبقى البرغوث؟

كشفت صحف رياضية إسبانية وأرجنتينية النقاب عن أنَّ ليونيل ميسي سيستمر في اللعب داخل القلعة الكتالونية خلال الموسم، جاء ذلك في أعقاب الأزمة الحادة بين ميسي وإدارة النادي.

وأوضحت أن ليونيل ميسي اتخذ قراره النهائي وقرر البقاء حاليا مع برشلونة حتى نهاية عقده، لتنتهي بذلك أكبر أزمة تواجه النادي الكتالوني في تاريخه الحديث.

وسبق لوالد ميسي، وهو وكيل أعماله، أن تحدث عن إمكانية استمراره في برشلونة لموسم إضافي، عقب اجتماع مطول عقده مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو.

وذكرت قناة "تي واي سي" (Tyc) الأرجنتينية أن ميسي باق مع برشلونة بنسبة 90%، وهو القرار الذي يعارض الموقف الصارم الذي تبناه اللاعب في وقت سابق وأصر على الرحيل ورفض كل عروض إدارة النادي الكتالوني.

وقالت القناة المقربة من عائلة النجم الأرجنتيني، إن قرار اللاعب البقاء جاء لتفادي خوض معارك قانونية، مشيرة إلى أن ميسي سينشر عبر حسابه على انستغرام هذا الخبر خلال اليوم.

وأعلن ميسي التمرد الأسبوع الجاري، برفض الانتظام في تدريبات برشلونة، تمهيدا للرحيل وخوض تجربة جديدة، بعد أسابيع من السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.