ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

والد ليونيل ميسي يكشف مصير ابنه داخل برشلونة.. هل يبقى البرغوث؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:54 - 04 سبتمبر 2020
ميسي ميسي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشفت صحف رياضية إسبانية وأرجنتينية النقاب عن أنَّ ليونيل ميسي سيستمر في اللعب داخل القلعة الكتالونية خلال الموسم، جاء ذلك في أعقاب الأزمة الحادة بين ميسي وإدارة النادي.

وأوضحت أن ليونيل ميسي اتخذ قراره النهائي وقرر البقاء حاليا مع برشلونة حتى نهاية عقده، لتنتهي بذلك أكبر أزمة تواجه النادي الكتالوني في تاريخه الحديث.

وسبق لوالد ميسي، وهو وكيل أعماله، أن تحدث عن إمكانية استمراره في برشلونة لموسم إضافي، عقب اجتماع مطول عقده مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو.

وذكرت قناة "تي واي سي" (Tyc) الأرجنتينية أن ميسي باق مع برشلونة بنسبة 90%، وهو القرار الذي يعارض الموقف الصارم الذي تبناه اللاعب في وقت سابق وأصر على الرحيل ورفض كل عروض إدارة النادي الكتالوني.

وقالت القناة المقربة من عائلة النجم الأرجنتيني، إن قرار اللاعب البقاء جاء لتفادي خوض معارك قانونية، مشيرة إلى أن ميسي سينشر عبر حسابه على انستغرام هذا الخبر خلال اليوم.

وأعلن ميسي التمرد الأسبوع الجاري، برفض الانتظام في تدريبات برشلونة، تمهيدا للرحيل وخوض تجربة جديدة، بعد أسابيع من السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات