اول تعليق تركي على اجتماع الأمناء العامين وحراك المصالحة

رحبت وزارة الخارجية التركية، بانعقاد مؤتمر الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، مبدية دعمها لأي خطوة تسهم في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

وقالت الخارجية التركية، في بيان صحفي، "نرحب بمؤتمر المصالحة بين الفلسطينيين، الذي عقد مساء أمس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية"، مشددة على الأهمية الكبيرة للمؤتمر بسبب التطورات في الآونة الأخيرة.

وأضافت الخارجية أن أهمية وأولوية مسار المصالحة زادت بشكل أكبر، في مواجهة تسارع المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض رؤية حل الدولتين في الآونة الأخيرة، مؤكدة "دعم وتشجيع تركيا لأي جهد يسهم في تحقيق وحدة الصف بين الفلسطينيين".