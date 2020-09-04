تحميل تطبيق توكلنا وتسجيل منصه مدرستي 2020 للايفون والاندرويد

يتوفر تطبيق توكلنا منصة مدرستي بشكل سهل ويمكن تحميله بشكل سهل من خلال المعلمين والطلبة ومدراء المدارس في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ويمكن متابعة العملية التعليمية من خلال تطبيق توكلنا منصة مدرستي بشكل سهل وعن بعد عبر المنصة المذكورة وخاصة في بدء كل فصل دراسي وفي العام الجديد، ويمكن أن تحتوي تطبيق توكلنا منصة مدرستي على جميع الأدوات والعناصر التعليمية التي يمكن استخدامها لممارسة التعليم عن بعد، ومن خلال تطبيق توكلنا منصة مدرستي يمكن العمل على التعليم عن بعد من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

تحميل تطبيق توكلنا منصة مدرستي للأيفون والأندرويد:

يتم اعتماد تطبيق توكلنا منصة مدرستي من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لمراعاة الظروف الوبائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية، حيث يمكن التصريح من خلال وزارة التربية والتعليم وعبر تطبيق توكلنا منصة مدرستي خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد، ويمكنك الدخول إلى الموقع وتسجيل بيانات الدخول في تطبيق توكلنا منصة مدرستي بشكل سهل، كما يمكن تحميل وتشغيل التطبيق على هواتف الأيفون وهواتف الهواوي وجميع الهواتف الأخرى الذكية التي تعمل بنظام الأيفون والأندرويد.

طريقة تفعيل تطبيق توكلنا منصة مدرستي:

يمكنك تفعيل تطبيق توكلنا منصة مدرستي على هواتف الأندرويد والأيفون بشكل سهل من خلال تسجيل الدخول في منصة مدرستي باستخدام معلومات الدخول، وكذلك يمكن الحصول على المعلومات اللازمة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بشكل سهل وذلك ما يلي:

الانتقال إلى تطبيق توكلنا منصة مدرستي.

الضغط على تبويب حسابي ثم البحث عن بيانات المنصة.

إدخال اسم المستخدم من خلال قائمة البيانات.

الضغط على أيقونة الإرسال من خلال النافذة المنبثقة لاستقبال كلمة السر من خلال رسالة نصية.

الانتقال إلى تطبيق توكلنا منصة مدرستي.

النقر على تسجيل الدخول واختيار خيار الدخول.

كتابة اسم المستخدم والمتابعة وثم كتابة كلمة السر بشكل سهل باستخدام تطبيق توكلنا منصة مدرستي.

الضغط على تسجيل الدخول بعد الانتهاء من كتابة كلمة المرور.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا منصة مدرستي للأيفون والأندرويد:

يمكنك العمل من خلال تطبيق توكلنا منصة مدرستي على إنشاء حساب جديد على التطبيق ليتمكن من الحصول على جميع البيانات والمعلومات والخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها من خلال تطبيق توكلنا منصة مدرستي واتباع الخطوات المختلفة لإنشاء حساب جديد في تطبيق توكلنا منصة مدرستي وذلك كما يلي:

تحميل تطبيق توكلنا منصة مدرستي على هاتفك الأيفون أو الأندرويد.

تشغيل تطبيق توكلنا منصة مدرستي واختيار تسجيل جديد.

إدخال تاريخ الميلاد بالإضافة إلى رقم الإقامة أو رقم السجل المدني.

الضغط على زر التالي في تطبيق توكلنا منصة مدرستي ليتم التحقق والمتابعة.

إنشاء كلمة المرور الجديدة والضغط على زر التالي.

تحديد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق وحدد من خلال تحديد مكان الإقامة.

الإجابة على الأسئلة من خلال الضغط على التالي وذلك لإتمام عملية التسجيل في تطبيق توكلنا منصة مدرستي.

رابط تحميل تطبيق توكلنا منصة مدرستي:

يمكنك الحصول بشكل سهل على رابط تطبيق توكلنا منصة مدرستي من خلال الموقع الرسمي للتطبيق أو من خلال الموقع الخاص بنا بشكل سهل، وكل ما عليك اتباع خطوات التحميل والتشغيل وعرض كافة الخدمات التي يوفرها تطبيق توكلنا منصة مدرستي للمواطنين والمقيمين.