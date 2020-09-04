معروف: 70 الف أسرة جديدة أُضيفت مباشرة للمنحة القطرية 100 دولار

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الجهات المختصة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار على الأسر المتعففة في قطاع غزة أضافت 70 ألف أسرة جديدة من متضرري كورونا للاستفادة من المنحة.

وأوضح معروف في تصريحات لإذاعة صوت القدس مساء اليوم الجمعة، أن الجهات المختصة أعادت النظر في موعد صرف المنحة القطرية المقرر غدٍ السبت بسبب التجاوزات الوقائية اثناء صرف رواتب الموظفين.

وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن آليات جديدة لعملية صرف المنحة القطرية خلال ساعات ووفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية باختيار الاسماء الأكثر تضرراً .

وفي ذات السياق أكد معروف أن قطاع غزة يشهد حاليًا الموجة الأولى من وباء كورونا، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تمتاز بأنها حادة في سرعة وتوسع رقعة الانتشار.

وقال: "إن الاجراءات الصحية المرتبطة بتقيد الحركة تقوم على احتواء وتطويق سلسلة العدوى والحد من انتقالها".

وحول زيادة عدد المصابين أشار إلى أن زيادة قدرة وزارة الصحة على اجراء فحوصات فيروس كورونا يفسر جزءا من ارتفاع عدد الاصابات.

زيارة وفد حكومي من رام الله إلى غزة

وفيما يتعلق بزيارة الوفد الحكومي من رام الله قال معروف:" إن زيارة الوفد الحكومي القادم من رام الله تأتي في السياق الطبيعي والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها وعقب الاجواء التي سادت في أعقاب اجتماع الامناء العامون، مؤكدًا أن الصحة أطلعت الجهات الحكومة احتياجات المنظومة الطبية بالقطاع".

وبين أن وزارة الصحة في غزة لن تستلم حتى اللحظة المساعدات الطبية، قائلًا: "نأمل أن تترجم نتائج زيارة الوفد على الأرض بتلبية احتياجات القطاع الصحي في غزة"،

وأكد أن الخطة التي تسير عليها وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا كفيلة بتجنب شعبنا خطر المرحلة الأولى من تفشي الوباء والانتقال بعدها لمراحل أكثر استقراراً بالتحكم بمنحنى ازدياد الاصابات.

وأشار إلى أن الصحة قامت بتهيئة المستشفى الأوروبي وفق الإمكانيات المتوفرة وتم رفع قدرته الاستيعابية ليصل الى 600 سرير وتهيئة بعض الأماكن المحيطة به وصولاً لاستيعاب 2000 إصابة.

معبر رفح البري

وفيما يتعلق بمعبر رفح البري قال معروف: "إن حالة الاستنزاف الكبير للطواقم الحكومية بعد تفشي وباء كورونا أعاق اعادة فتح معبر رفح رغم ادراك لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة معاناة المواطنين بالداخل والخارج جراء اغلاق المعبر .

وأضاف: "نسعى جاهدين لفتح المعبر وانهاء أزمة العالقين خارج جمهورية مصر العربية هذا يخضع لاستقرار الأوضاع في غزة".