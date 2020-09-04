"ملتقى دعاة فلسطين" يستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

استنكر ملتقى دعاة فلسطين في غزة، ما نشرته صحيفة (شارلي إيبدو) الفرنسية العنصرية من رسوم كاريكاتيرية مسيئة لنبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد ملتقى دعاة فلسطين في تصريح وصل فلسطين اليوم الإخبارية نسخة عنه مساء اليوم الجمعة، أن تلك التصرفات العنصرية تنم عن الحقد الدفين ومدى الكراهية المتجذرة في نفوس أعداء الإسلام والتي تظهر كل يوم مستظلة بشعار الحرية المزعومة لتنال من الإسلام والمسلمين في قدوتهم وإمامهم رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم.

كما ادان الملتقى تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون باعتبار أن نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تاتي من باب الحرية والرأي والتعبير.

وشدد الملتقى بأن تصريحات ماكرون تشجع ودعم التطرف والإرهاب الذي لا يجني إلا الشر للأمم وخلق الفوضى في المجتمعات ، ونحمله نتيجة هذا التصرف العنصري.

وفي ذات السياق أدان الملتقى جميع الأصوات التي تغرد لتبرير الإساءة للأنبياء والمقدسات، وتبرر تغريدها هذا من باب حرية الرأي والتعبير إما قصدا لحقد مدفون، وإما جهلا ، فإن هذه التصرفات جريمة في حق البشرية والانسانية.

ورفض الملتقى أي تصرف من رسوم أو قول أو فعل عبر أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية يسيء للدين الإسلامي الحنيف أو أي ديانة سماوية أو ينال من قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من أنبياء الله عليهم السلام جميعا.

ودعا الملتقى كل الهيئات والمؤسسات العلمائية والشعوب الحرة والمنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه التصرفات والوقوف عند مسؤولياتها في نبذ التطرف الفكري والارهاب الصادر عن مثل هذه الصحيفة الحاقدة والعنصرية.