كاتب "اسرائيلي": فتح المجال السعودي أمام الطائرات "الاسرائيلية" يمكن ان يمهد لهجوم على ايران

تحدث الكاتب "الاسرائيلي" و المختص في الشؤون الأمنية في موقع "اسرائيل" ديفينس عامي روجكس حول فتح السعودية أجوائها أمام الطائرات المدنية "الإسرائيلية"؛ مشيرا الى أنه يمكن أن يوفر هذا النوع من الحركة للطائرات المقاتلة "الإسرائيلية" ممراً جويا لشن هجوم على إيران.

و قال روجيكس : "إن فتح الأجواء السعودية يمكن أن يمهد الطريق سراً بأن تسمح السعودية باستخدام مجالها الجوي لشن هجوم على إيران، إذا اتخذت "إسرائيل" مثل هذا القرار".

و أشار الى أن فتح المجال الجوي السعودي أمام الحركة الجوية "الإسرائيلية"، هي وسيلة إضافية للردع "الإسرائيلي" والسعودي لإيران.

و بحسب المختص الأمني، فيمكن أن تؤدي الرحلات الجوية المدنية "الإسرائيلية" الروتينية فوق المملكة العربية السعودية إلى "إعاقة" الدفاعات الجوية الإيرانية وتمكين "إسرائيل" من التخطيط لهجوم مفاجئ.

ولم يستبعد روجيكس إن "إسرائيل" يمكنها أيضاً استخدام التفويض السعودي للقيام بجمع المعلومات الاستخبارية على ايران بوسائل مختلفة.