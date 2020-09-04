الاقتصاد: تحرير ٣٤ محضر مخالفة لمحلات و تجار لم يلتزموا بالاجراءات الحكومية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أنه تم تنظيم 265 زيارة لمحال تجارية في القطاع خلال فترة الحجر الصحي و اجراءات الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

و أوضحت الوزارة بانه تم تحرير 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار .

كما تم إحالة 17 مخالف للاسعار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم .

و أضافت الوزارة أنه تم تحرير محضري ضبط بحق مخبزين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة والصحة، بالاضافة الى محاضر ضبط بحق 6 محلات ومول لعدم التزامهم بإجراءات الصحة والسلامة .

كما تم إتلاف علب فول وطحين والبان ومجمدات ومواد غذائية ومشروبات ومواد تنظيف منتهية الصلاحية خلال جولات طواقمنا في المحافظات، أضافت الوزارة.

و أكدت وزارة الاقتصاد انه تم الإتفاق مع وزارة الزراعة على تنظيم جولات مشتركة لمتابعة أسعار الخضار والفواكه والبيض وكافة السلع الغذائية .