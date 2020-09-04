تحذيرات من تأثير موجة الحر على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الجمعة، من تأثير موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية، على حياة الأسرى المتواجدين في المناطق الصحراوية.

وأكد المركز في بيان، أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون هذه الأيام إلى ظروف صعبة وقاسية للغاية، في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة، "حيث تحولت السجون إلى أفران مشتعلة".

وبين المركز أن الأسرى الأكثر معاناة من موجة الحر، هم الذين يقبعون في سجون الجنوب، وهي (النقب، وريمون، ونفحه، وايشل)، التي تقع في صحراء النقب، وتضم ما يقرب من نصف عدد الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال.

وقال المركز: "إن هذه السجون تقع في منطقة صحراوية، ترتفع فيها درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة، والتي تحولت إلى قطعة من جهنم في ظل الحر والرطوبة المرتفعة".

ولفت المركز إلى تسبب الموجة الحارة بإصابة عدد من الأسرى بضيق النفس، نتيجة النقص الشديد في وسائل التهوية.

وحذر المركز من التداعيات السلبية على الأسرى في مثل هذا الظروف المناخية الاستثنائية، حيث يخشى من إصابة بعضهم بضربات شمس أو حالات إغماء نتيجة درجة الحرارة والهواء الساخن، و"لا يوجد ما يخفف عن الأسرى من وطأة هذا الحر سوى الماء الذي يبللون به ملابسهم بشكل مستمر ويرشونه على ارضيات الغرف والممرات وحتى على فراشهم".

وأشار البيان إلى أن الأسرى في مراكز التوقيف والتحقيق "يختنقون في مثل هذه الأيام، حيث لا يوجد ما يعينهم على التخفيف من الحر، حتى الماء غير متوفر، لأن الحمامات خارج الغرف ولا يوجد مراوح أو ماء بارد للشرب، والفرشات خشنة لا يستطيعون النوم عليها، والأغطية عبارة عن بطانية متسخة ومهترئة".

وأوضح المركز أن درجات الحرارة وصلت اليوم في سجن النقب الصحراوي إلى ما يزيد عن 44 درجة مئوية، الأمر الذي سبب معاناة متفاقمة لهم، ولم يستطيعوا الخروج إلى ساحات الأقسام أو الفسحة، وهذه الأوضاع الصعبة تضاف إلى ظروفهم القاسية أصلا نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية، والعقوبات المفروضة عليهم.

ونوه البيان، إلى أن هذه الأجواء الحارة والجافة في المناطق الصحراوية تدفع بخروج الزواحف والحشرات الخطيرة والسامة، كأفاعي الصحراء القاتلة والقوارض والعقارب، والتي من السهل أن تصل إلى أقسامهم وخيامهم، و تسبب خطرا على حياتهم، وخاصة أن إدارة السجون تمنع الأسرى من اقتناء وسائل الحماية من خطرها كالمبيدات والأدوية للقضاء عليها او حماية الأقسام لمنع دخولها.

ودعا المركز، المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية الأسرى من تداعيات الأحوال الجوية، والتي تضاف إلى ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى والتي تزيد من حجم معاناتهم وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحة "كورونا".

وتشهد الأراضي الفلسطينية موجة حر غير مسبوقة منذ سنوات طويلة حيث ترتفع الحرارة بـ12 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي، إضافة إلى ارتفاع الرطوبة بنسب عالية.