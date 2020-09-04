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قاسم: رؤية حماس في لقاء الأمناء العامين تمهد الطريق للعمل الوطني المشترك

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:28 - 04 سبتمبر 2020
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
تقارير
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أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن لقاء الأمناء العامين أمس والرؤية الوطنية الوحدوية التي طرحتها حركة حماس تمهد الطريق لعمل وطني مشترك يمكن تطبيقه بشكل جدي وعملي على الأرض. 

واعتبر قاسم في تصريح له اليوم الجمعة  أن تنفيذ ما جاء في البيان الختامي من خطوات عملية سينقل العمل الوحدوي إلى مراحل متقدمة نحصن فيها حالة الإجماع الحالية ونصلب الموقف الفلسطيني المقاوم لصفقة القرن ومشتقاتها.

ونوه بأن حماس كما ساهمت بكل قوة في تهيئة الأجواء الوطنية لبلورة الموقف الوطني الرافض للصفقة عبر اللقاء والفعاليات المشتركة، ستساهم بكل قوة لترجمة مخرجات لقاء الأمناء العامين إلى خطوات ميدانية.

وأكد قاسم أن حماس تعطي العمل الوطني المشترك المبني على استراتيجية نضال موحدة يشارك فيها الكل الوطني، أولوية استراتيجية ومكانة مركزية في كل حراكها الوطني.

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