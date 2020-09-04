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هنية: صبرا و شاتيلا ستبقى لعنة تطارد الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:07 - 04 سبتمبر 2020
هنية هنية
تقارير
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية إن دماء صبرا وشاتيلا ستظل لعنة تطارد المحتلين والكيان الصهيوني، ولن نغفر للعدو ولن يغفر له شعبنا ولا لبنان.

و قال هنية في تصريح له خلال زيارته مقبرة شهداء صبرا وشاتيلا في لبنان اليوم الجمعة: "إن إسرائيل ليست جارة وليست صديق ولا حليف هي عدو وستظل عدو".

و أضاف:" نجدد العهد لشهداء صبرا وشاتيلا بأن الدم اللبناني والفلسطيني الذي امتزج في مجزرة صبرا وشاتيلا دم واحد".

و أكد أن انتقام مقاومتنا لدماء صبرا وشاتيلا يحصل فقط حينما يزول هذا المشروع الصهيوني عن أرض فلسطين.

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