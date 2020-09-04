هنية: صبرا و شاتيلا ستبقى لعنة تطارد الاحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية إن دماء صبرا وشاتيلا ستظل لعنة تطارد المحتلين والكيان الصهيوني، ولن نغفر للعدو ولن يغفر له شعبنا ولا لبنان.

و قال هنية في تصريح له خلال زيارته مقبرة شهداء صبرا وشاتيلا في لبنان اليوم الجمعة: "إن إسرائيل ليست جارة وليست صديق ولا حليف هي عدو وستظل عدو".

و أضاف:" نجدد العهد لشهداء صبرا وشاتيلا بأن الدم اللبناني والفلسطيني الذي امتزج في مجزرة صبرا وشاتيلا دم واحد".

و أكد أن انتقام مقاومتنا لدماء صبرا وشاتيلا يحصل فقط حينما يزول هذا المشروع الصهيوني عن أرض فلسطين.