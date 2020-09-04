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الصحة الفلسطينية: 3 حالات وفاة و 806 اصابات جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:56 - 04 سبتمبر 2020
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تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة تسجيل 3 حالات وفاة و806 إصابات جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 692 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية  بعد إجراء 5621 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنة (75 عاما) من مخيم العزة بمحافظة بيت لحم، ومواطنة (82 عاما) من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن (76 عاما) من محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (220)، محافظة نابلس (27)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة رام الله والبيرة (92)، جنين (4)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (18)، طوباس (9)، طولكرم (16)، قطاع غزة (116)، ضواحي القدس (62)، مدينة القدس (135(.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (105)، محافظة قلقيلية (19)، محافظة جنين (4)، محافظة طولكرم (5)، محافظة رام الله والبيرة (148)، محافظة أريحا والأغوار (48)، مدينة القدس (350)، قطاع غزة (13).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن إحصائية المصابين في مدينة القدس عن يوم الأربعاء لم تكن متوفرة في تقرير يوم أمس، حيث تم تسجيل 217 إصابة جديدة يوم الأربعاء، ما يجعل حصيلة الإصابات التي سجلت اليوم في الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية شاملة  مدينة القدس خلال الـ48 ساعة الماضية 888 إصابة.

 

 

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