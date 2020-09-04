المجاهدين: نجاح النقاط الايجاببة التي في لقاء الامناء العامون يعتمد على ما ستلمسه الأيام القادمة

قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن نجاح النقاط الايجاببة التي وردت في لقاء الامناء العامون والبيان الختامي يعتمد على ما ستلمسه الأيام القادمة من خطوات على الأرض تستعيد الشراكة الحقيقية.

وأكد نائب الأمين العام لحركة المجاهدين سالم عطالله، على ضرورة تجاوز الماضي وأن تكون منظمة التحرير جامعة للكل الفلسطيني لا سيما فصائل المقاومة ، وذلك على اساس الشراكة الحقيقية والحفاظ على الثوابت.

وجددت المجاهدين، تأكيدها الرافض لحل الدولتين الذي دفنته صفقة القرن ومن قبلها كل عمليات القتل والتهويد والاغتصاب لأرضنا، والعمل على تحرير كل فلسطين واستعادة كل الارض وكل الحقوق.

وشددت على ضرورة مغادرة مربع اوسلو في خطوة عملية لمواجهة المطبعين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية ، وتبني برنامج وطني جامع يعتمد على تبني المقاومة بكافة اشكالها يشارك فيه الكل بلا استثناء.