حماس: مساعدة بعض الدول للإمارات في اتفاق التطبيع يساهم بتطبيق سياسات "إسرائيل" التوسعية

قالت حركة "حماس"، إن مساعدة بعض الدول للإمارات في اتفاق التطبيع الأخير، يساهم في تطبيق سياسات "إسرائيل" التوسعية في المنطقة.

جاء ذلك في حديث صحفي، للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، ردا على إعلان البحرين ومن قبلها السعودية، السماح لجميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الإمارات بما فيها من وإلى "إسرائيل" بالمرور عبر أجوائها.

وقال قاسم إن "مساعدة بعض الدول للإمارات في اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، يساعد الاحتلال في تطبيق سياسته التوسعية في المنطقة على حساب الحقوق العربية".

وأضاف أنه "كان من الأولى بكل الدول العمل على منع الإمارات من تطبيق اتفاق التطبيع، لا أن تساعدها في هذا المسار المعادي لحقوق شعبنا الفلسطيني، والذي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم".

وطالب قاسم كل الأطراف التي تعزز مسارات التطبيع في المنطقة، بالتراجع عن هذا "السلوك المعاكس للمصالح الوطنية لتلك الدول، والمضر بالأمن القومي العربي".