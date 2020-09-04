الشيخ عدنان: ما يحصل داخل سجون الاحتلال هو "قتل" مع سبق الإصرار والترصد وليس "إهمال" وينتقد الإعلام الرسمي

بدعوة من عائلة الأخرس وفعاليات سيلة الظهر نُظِّم مساء يوم أمس الخميس، وقفة إسناد ودعم للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ40 على التوالي وإخوانه الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.

وشارك في الوقفة التضامنية عائلة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس وأسرى محررين وممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وافتتح الأستاذ راغب أبو دياك رئيس نادي الأسير في جنين الوقفة التضامنية بالدعوة الخالصة لله عز وجل بالرحمة والقبول للشهيد الأسير داود الخطيب الذي ارتقى شهيداً داخل سجون الاحتلال مساء يوم الأربعاء الماضي جراء سياسة القتل الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.

وشدد أبو دياك في كلمته إلى أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية لن تترك الأسرى المضربين عن الطعام في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ومحملاً الاحتلال الصهيوني وأجهزة مخابراته المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

وتحدث في الوقفة التضامنية المهندس وصفي كبها وزير الأسرى السابق مؤكداً على أن ملف الإهمال الطبي يعتبر الجرح النازف في خاصرة الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته والتحرك مبكراً للإفراج عن الأسرى المرضى والأسرى المضربين عن الطعام.

بدوره تحدث الشيخ القيادي خضر عدنان مفجر معركة الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري في الوقفة التضامنية، قائلاً: "لا يوجد إهمال طبي داخل سجون الاحتلال، فكلمة إهمال تفترض حسن النية عند المهمل، ولكن ما يوجد داخل سجون الاحتلال هو قتل مع سبق الإصرار والترصد، هذا الاحتلال قرر قتل أسرانا في سجونه، وإن قتل الاحتلال الصهيوني للأسير داود الخطيب يهيننا كفلسطينيين ويحرض فينا على كل شيء".

وطالب الشيخ خضر عدنان إلى ضرورة أن يأخذ الإعلام الفلسطيني الرسمي دوره وموقعه المسئول نصرة للإخوة الأسرى المضربين عن الطعام منتقدا غيابه.









