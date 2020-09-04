تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة بغزة، خلال ال 24 ساعة الماضية ( 116 ) حالة منها 114 من المجتمع، و 2 من مراكز الحجر في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، انه تم تسجيل (13 ) حالة تعافي جديدة، مشيرة إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 697 اصابة.

واضافت أن الحالات النشطة حاليا 603، بينهم (577 من المجتمع و 26 من العائدين)

وأشارت إلى أن عدد المتعافين بلغ 89، فيما بلغ عدد الوفيات 5 ( من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).

ونوهت الصحة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1578 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد الوزارة، ان غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة بكافة لجانها تتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة وتضاعف جهدها لاحتواء التفشي، مشيرة إلى أن الطواقم المختصة تعمل على مدار الساعة في اطار التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.

وأوضحت أن، ادراك المواطنين لهذه المرحلة الخطيرة والتزامهم بالضوابط الوقائية سيكسر حدة انتشار الوباء، مشددة انه امام هذه الاعداد المتزايدة من الاصابات لا مجال للتراخي والاستهتار لحظة واحدة والا سندفع ثمناً قاسياً من حياتنا.

وأكدت الصحة، على الجميع عدم الحركة تماما ً الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي، إلى جانب تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.