الأرصاد: استمرار موجة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد اليوم الجمعة، لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجه مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد يوم غد السبت، لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد يوم الأحد المقبل، لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد، لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.