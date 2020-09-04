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المنظمة وحدود 67

مصدر بالجهاد: نتحفظ على نقطتين وردتا في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 00:26 - 04 سبتمبر 2020
تقارير
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كشف مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن حركته تتحفظ على نقطتين في البيان الختامي الذي تلاه الرئيس محمود عباس في نهاية الاجتماع للامناء العامين الذي انعقد بين رام الله وبيروت مساء اليوم الخميس .

وقال المصدر المسؤول لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "نحن في حركة الجهاد الاسلامي لنا تحفظ على نقطتين، الأولى التحفظ على إقامة دولة على حدود 67 فنحن موقفنا تحرير كامل التراب الفلسطيني وفلسطين من البحر إلى النهر".

وأوضح المصدر أن النقطة الثانية التي تحفظت عليها الحركة، تتعلق في منظمة التحرير، قائلاً : "موقفنا واضح في حركة الجهاد الإسلامي تجاه المنظمة وهي الدعوة لاصلاحها، وإعادة بناء وهيكلة المنظمة حتى تكون اطارا جامعاً".

وأختتم المصدر حديثه قائلاً: "باقي البيان موافقون عليه وسنكون شريكاً في كل الخطوات العملية التي وردت فيه، ولن نكون عقبة أمام تنفيذ الخطوات المشار اليها".

 

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