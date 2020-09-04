البيان الختامي لاجتماع الأمناء: تشكيل لجنتين للتخلص من الانقسام

أقر البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عدداً من الخطوات والبنود الهادفة لتعزيز البيت الداخلي الفلسطيني، لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وشدد البيان الختامي - تلاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ختام كلمة أمناء الفصائل- على رفض جميع المكونات الفلسطينية جميع المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

ودعا البيان لتشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية خلال 5 أسابيع لتحقيق إنهاء الانقسام، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة.

ودعا البيان الختامي للشروع من يوم غدٍ في إجراءات تشكيل اللجان المقترحة لتبدأ عملها فوراً، واستدرك عباس على تلك النقطة قائلاً "ولن أتدخل في عملها".

وشدد البيان على ضرورة "الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية".

كما، وجاء في البيان : "نؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس ونؤكد على أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

ودعا البيان "شعبنا وأحرار العالم للتصدي بكل قوة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، وسط تأكيده على أحقية الفلسطينيين ممارسة كافة الأساليب النضالية المشروعة".