غدا الجمعة.. درجة الحرارة تسجل أعلى نسبة لها منذ 70 عامًا

أفاد موقع "طقس فلسطين"، بأن درجة الحرارة غدا الجمعة قد تسجل 44 سْ وتحطم الأرقام القياسية كأعلى حرارة منذ 70 عاماً.

وفي وقت سابق اليوم، توقعت الأرصاد الجوية أن تتجدد الأجواء الحارة جدآ يوم غد الخميس نتيجة اندفاع تيارات هوائية حارة جداً قادمة من إيران والعراق متزامنة مع منخفض الهند الموسمي الذي يحمل الأجواء الحارة جدآ.

ووفق الموقع، تظر الخرائط الجوية العالمية والنماذج العددية فإن الحرارة سترتفع بشكل كبير لتصبح اعلى من معدلاتها السنوية العامة بقيم تتراوح بين 9 و 12درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تمتد هذه الموجة الحارة جدآ حتى يوم الثلاثاء القادم بوتيرة عالية.