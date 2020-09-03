الداخلية: قرار بتشديد الاجراءات الاحترازية ضد كورونا شمال غزة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، إنه تم تشديد الإجراءات في محافظة شمال قطاع غزة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا،

وشدد البزم في تصريح عبر صفحته "فيسبوك" قائلا: "نوجه أبناء شعبنا في المحافظة لضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال بشكل كامل حفاظاً على سلامتهم".

وأضاف البزم، أن وزارة الداخلية قررت تشديد الإجراءات في بعض مناطق محافظة غزة، وهي: حي النصر، حي الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، حيث سيتم فصل تلك المناطق عن بعضها البعض، في ظل ارتفاع الإصابات فيها.

ودعا أبناء شعبنا في كافة المحافظات إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، ومنع الحركة بشكل نهائي يومياً من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 7 صباحاً.

وشدد على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية.