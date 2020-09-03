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مجدلاني: مطلوب وضع سقف وجدول زمني محدد وملموس لإنهاء الانقسام

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:36 - 03 سبتمبر 2020
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني
تقارير
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن الحديث عن إنهاء الانقسام في ظل وجود حكومتين ونظامين سياسيين "مثير للسخرية".

وأضاف مجدلاني، خلال لقاء الأمناء العامين، مساء الخميس: "انهاء الانقسام يتم بالشراكة الوطنية ومن خلال الاتفاقيات السابقة، ويجب انهاء وجود سلطتين وحكومتين اخذين بالاعتبار التطورات الجديدة".

وتابع مجدلاني: "كلمة الرئيس عباس خارطة طريق لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام، ولا نملك ترف الوقت ونريد لمخرجات الاجتماع سقف وجدول زمني محدد وملموس لانهاء الانقسام".

واستطرد: "اجتماع الامناء العامون يعقد لأول مرة بإرادة وطنية خالصة وبدون وساطة أو رعاية".

 

 
كلمة أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

كلمة أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

Julkaissut ‎تلفزيون فلسطين Palestine TV‎ Torstaina 3. syyskuuta 2020


 

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