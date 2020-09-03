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ارتفاع عدد الوفيات الاصابات بفيروس كورونا في "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:24 - 03 سبتمبر 2020
وفاة كورونا وفاة كورونا
تقارير
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توفي 9 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ منتصف الليلة الماضية، وشُخصت 3141 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في اسرائيل، بلغ 123903 حتى الساعة 15:44 من مساء اليوم الخميس"، مُشيرة إلى أن بينهم 985 وفاة.

وأوضحت أنه من "مجمل الإصابات (بالفيروس) هناك 417 وصفت حالتهم خطيرة و118 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي".

وذكرت الوزارة أن 98637 شخصا تماثلوا للشفاء، مشيرة إلى أن عدد الإصابات النشطة، قد وصل إلى24281 حالة.

وتحتل إسرائيل المكان الأول في العالم من ناحية الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان، حيث سُجلت خلال الأسبوع الأخير نحو مئتي إصابة يوميا لكل مليون نسمة. وتحتل البرازيل المكان الثاني، تليها إسبانيا والولايات المتحدة.

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