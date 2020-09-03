الجبهة الشعبية "القيادة العامة": مطلوب إنهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير

أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي أهمية وضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وإعادة بناء البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأوضح ناجي خلال اجتماع الأمناء العامين "أن إنهاء الانقسام أصبح ضرورة وطنية، لإيصال رسالة للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني موحد خلف قيادته، ولكي نقول أيضاً لا يمكن أن نقبل التشكيك بشرعيته تمثيله، ولا يمكن أن نقبل ببدائل لمن يمثله".

وقال ناجي: نحن كفصائل مستعدون لنكون مساعدون لفتح وحماس حتى تتحقق الوحدة وإنهاء الانقسام.

ودعا ناجي إلى ضرورة العمل الجاد لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتضم كل الفصائل والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، قائلاً: "نريد كل صوت وطني فلسطيني ليكون في هذا البيت الوطني والحاضن الكبير والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وحينها سنقف في وجه كل المخططات .. هناك مخططات اليوم لإيجاد بدائل للمنظمة وللممثل الفلسطيني ليقولوا للعالم إن كل الشعب غير موحد خلف المنظمة".

مقتطفات من كلمة نائب الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي