الجبهة الشعبية "القيادة العامة": مطلوب إنهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير

أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي أهمية وضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وإعادة بناء البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية.
وأوضح ناجي خلال اجتماع الأمناء العامين "أن إنهاء الانقسام أصبح ضرورة وطنية، لإيصال رسالة للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني موحد خلف قيادته، ولكي نقول أيضاً لا يمكن أن نقبل التشكيك بشرعيته تمثيله، ولا يمكن أن نقبل ببدائل لمن يمثله".
وقال ناجي: نحن كفصائل مستعدون لنكون مساعدون لفتح وحماس حتى تتحقق الوحدة وإنهاء الانقسام.
ودعا ناجي إلى ضرورة العمل الجاد لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتضم كل الفصائل والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، قائلاً: "نريد كل صوت وطني فلسطيني ليكون في هذا البيت الوطني والحاضن الكبير والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وحينها سنقف في وجه كل المخططات .. هناك مخططات اليوم لإيجاد بدائل للمنظمة وللممثل الفلسطيني ليقولوا للعالم إن كل الشعب غير موحد خلف المنظمة".
مقتطفات من كلمة نائب الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي
- ناجي: هناك إجماع على رفض صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية .. ورفض المخطط الإسرائيلي - الأميركي للضم لأن الإدارة الأميركية هي العراب لمخطط الضم .. ونجمع على رفض التطبيع الأميركي - الإسرائيلي - العربي لأنه تم من قبل إدارة ترامب
- ناجي: يجب أن نوحد الشعب في طرفي الوطن بغزة والضفة .. من غير المقبول أن يستمر الانقسام
-
ناجي: الانقسام من عوامل ضعفنا وأصدقائنا يعيبون علينا الانقسام
- ناجي: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وإعادة بناء البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير حتى نقول للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني موحد خلف قيادته ولا يمكن أن نقبل التشكيك بشرعيته تمثيله ولا يمكن أن نقبل ببدائل لمن يمثله
- ناجي: هناك من يعمل عبر ضعاف النفوس للضغط على قسم من أهلنا وابتزازهم للتشكيك في التمثيل الفلسطيني .. لذلك لا بد من توحيد البيت الفلسطيني
- ناجي: يجب إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتضم كل الفصائل والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني .. نريد كل صوت وطني فلسطيني ليكون في هذا البيت الوطني والحاضن الكبير والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني .. وحينها سنقف في وجه كل المخططات .. هناك مخططات اليوم لإيجاد بدائل للمنظمة وللممثل الفلسطيني ليقولوا للعالم إن كل الشعب غير موحد خلف المنظمة
- ناجي: لم نأت للمناكفة ولتسجيل المواقف .. هناك إجماع أننا لسنا بصدد فتح الحساب .. نريد ما يجمعنا ليكون لدينا مواقف وطنية مشتركة ونعلن للعالم أن هذا الموقف الفلسطيني برمته
- ناجي: أخي أبو مازن.. انت قوي وشعبك معك .. شعبك الصامد في كل مكان .. هو شعب عظيم .. 100 سنة من المقاومة لم ولن يستسلم أو يهادن وسيبقى متمسك بحقه بتحرير أرضه وبإقامة دولته .. لديك أوراق قوة وهناك شعوب ودول تقف معنا
- ناجي: سيدي الرئيس .. الموقف الصلب سيجعل الشعب الفلسطيني يقف إلى جانبك والعالم أيضًا سيقف إلى جانبك
- ناجي: نحن بحاجة لانتفاضة وتصعيد المقاومة الشعبية .. يجب أن نخرج بانتفاضة شعبية عارمة للتمسك بحقوقه ورفض كل المؤامرات
-
كلمة نائب الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية
كلمة نائب الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينيةJulkaissut تلفزيون فلسطين Palestine TV Torstaina 3. syyskuuta 2020