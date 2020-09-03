نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية: يجب أن تكون المقاومة في مركز الاهتمام الفلسطيني

طالب فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية الفصائل الفلسطينية كافة أن تكون المقاومة بكافة أشكالها في مركز الاهتمام الفلسطيني.

وقال سليمان في كلمته خلال اجتماع الأمناء العامين: "مطلوب ويجب علينا أن تكون المقاومة في مركز الاهتمام ونقصد هنا كل أشكال المقاومة وفي مقدمتها الشعبية .. المقاومة الشعبية لا تعني المسيرات .. بل العصيان المدني ضد الاحتلال ومواجهته ومواجهة مستوطنيه".

وأوضح سليمان أن هناك مخطط لإقامة تحالفات سياسية وأمنية لتأخذ المنطقة لمحاصرة شعوبها واستغلالها والتحكم بها والقضاء على التحركات الوطنية والتقدمية والحداثية.

وأشار سليمان إلى أنَّ الحركة الوطنية تواجه تصعيدًا خطيرًا في المخطط الأمبريالي على دول المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني.

وذكر "أنَّ 5 محاولات سابقة بذلت لإجراء انتخابات شاملة وجميعها فشلت لوجود معادلة تريد منعنا من الإقدام على هذه الخطوة المتطورة الديمقراطية التي تساعد على بناء الحركة الوطنية على أسس صلبة".

وبين أن "القضية الرئيسية التي تواجهنا في هذا الاجتماع تتمثل في التحدي المطروح علينا جميعًا لتجاوز حالة الانقسام وهذا هو الموضوع والرد هو استعادة الوحدة".

ودعا سليمان إلى حل سلطة الأمر الواقع بغزة من خلال تطبيق نوفمبر 2017 بتمكين الحكومة لممارسة مهامها، شرط أن تأخذ هذه الحكومة طابع حكومة الوحدة.

مقتطفات من كلمة فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان

سليمان: نثمن دور الرئيس الذي يقوم به

سليمان: هناك مخطط لإقامة تحالفات سياسية وأمنية لتأخذ المنطقة لمحاصرة شعوبها واستغلالها والتحكم بها والقضاء على التحركات الوطنية والتقدمية والحداثية

سليمان: الحركة الوطنية تواجه تصعيدًا خطيرًا في المخطط الأمبريالي على دول المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني

سليمان: بذلت 5 محاولات سابقًا لإجراء انتخابات شاملة وجميعها فشلت لوجود معادلة تريد منعنا من الإقدام على هذه الخطوة المتطورة الديمقراطية التي تساعد على بناء الحركة الوطنية على أسس صلبة

سليمان: القضية الرئيسية التي تواجهنا في هذا الاجتماع تتمثل في التحدي المطروح علينا جميعًا لتجاوز حالة الانقسام وهذا هو الموضوع والرد هو استعادة الوحدة

سليمان: يجب أن تحل سلطة الأمر الواقع بغزة من خلال تطبيق نوفمبر 2017 بتمكين الحكومة لممارسة مهمتها شرط أن تأخذ هذه الحكومة طابع حكومة الوحدة

سليمان: يجب أن تكون المقاومة في مركز الاهتمام ونقصد هنا كل أشكال المقاومة وفي مقدمتها الشعبية

‏سليمان: المقاومة الشعبية لا تعني المسيرات .. بل العصيان المدني ضد الاحتلال ومواجهته ومواجهة مستوطنيه.